Das geht auf keine Kuhhaut!

Der damalige Transport gehört zu einer ganzen Reihe von Tierexporten aus dem Ländle ins europäische Ausland. "In Bozen gibt es einen Generalimporteur, bei dem die Transporte zusammenlaufen. Wir können belegen, dass die Tiere aus Vorarlberg meist nach Spanien oder Polen weitertransportiert werden. Dort werden sie gemästet und landen schließlich wieder in unseren Supermärkten oder werden in einen Lkw oder auf ein Schiff geladen und in die Türkei, den Libanon oder Israel verfrachtet", teilt VGT-Vorarlberg-Mitarbeiter Tobias Giesinger mit.