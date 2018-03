Serienunfall auf eisglatter A4: Fünf Verletzte

Serienunfall auf der Ostautobahn in Niederösterreich: In der Nacht auf Sonntag ist es auf der A4 bei Fischamend im Bezirk Bruck an der Leitha auf der eisglatten Fahrbahn zu einem folgenschweren Unfall mit sieben Fahrzeugen sowie einem Autobus gekommen. Dabei wurden fünf Menschen verletzt.