Kärnten-Koalition: SPÖ verhandelt zunächst mit ÖVP

Nach dem Wahltriumph in Kärnten hat SPÖ-Landesparteichef Peter Kaiser am Samstag bekannt gegeben, dass man mit der ÖVP in Koalitionsverhandlungen treten werde. „Ich habe dem Parteivorstand gemeinsam mit meinem Sondierungsteam von den Ergebnissen und Erfahrungen aus den Vorgesprächen mit den anderen Parteien berichtet. Wir sind dann gemeinsam und einstimmig zum Entschluss gelangt, dass die ÖVP erste Ansprechpartnerin ist“, so Kaiser. Sollten die Verhandlungen scheitern, könnte man allerdings auch eine Dreierkoalition mit der FPÖ und dem Team Kärnten ins Auge fassen.