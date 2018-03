Österreich hat 2019/20 wohl einen CL-Fixplatz!

Schon jetzt ist fix, dass Österreichs Cupsieger 2019 definitiv in der Europa-League-Gruppenphase einsteigt und die Europacup-Saison 2019/20 so wie die kommende Saison von fünf heimischen Klubs in Angriff genommen wird. Im Sommer spielen Österreichs Meister und Vizemeister in der Champions-League-Qualifikation, der Cupsieger sowie der Dritte und Vierte der Liga-Abschlusstabelle treten in der Europa-League-Qualifikation an. Sollte einer der Top-4 auch den Cup holen, geht das dritte Europa-League-Ticket an den Bundesliga-Fünften.