Freigestellt: Bremer Kicker soll Leben retten!

Lennart Thy spielt seit seinem 15. Lebensjahr für Werder Bremen. Mit Unterbrüchen, manchmal wird er von Werder an andere Klubs ausgeliehen. 2010 kickte er noch an der Weser, genauer gesagt bei der zweiten Mannschaft von Werder Bremen und die gesamte Mannschaft entschied sich schwerkranken Menschen zu helfen: In diesem Sinne ließ sich m September 2010 Werders ganze U23-Mannschaft typisieren und damit in die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) aufnehmen.