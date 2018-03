Post von Jeannée: Liebe Frau Negar Roubani!

Liebe Frau Negar Roubani, ich weiß nicht, wie man Bezirksrätin wird. So wie Sie für die Grünen in Wien-Brigittenau. Ich weiß es wirklich nicht. Denke aber: Man muss ein Mindestmaß an Intelligenz mitbringen und der deutschen Sprache mächtig sein. In Wort und Schrift.