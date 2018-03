Herzinfarkt! Italien-Verteidiger Astori tot

Große Trauer um Italiens Teamverteidiger Davide Astori! Der Fiorentina-Kapitän erlitt in der Nacht vor dem Auswärtsspiel bei Udinese im Schlaf einen Herzinfarkt und wurde am Sonntagmorgen tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Er wurde lediglich 31 Jahre alt! Alle sieben für Sonntag angesetzt gewesenen Serie-A-Partien wurden abgesagt, darunter das Mailänder Derby. Auch die Serie-B-Matches entfielen.