Der Pessimismus des Julian Assange

Der Aufstand der Ureinwohner

Als Inspiration für Risiko und Courage - so das Leitthema des heurigen Festivals - können zahlreiche Vertreter indigener Völker dienen, die lautstark etwa gegen die Ausbeutung der Natur auftreten: „Solche Entwicklungen treffen uns indigenen Völker oft als erstes und am stärksten“, betont Aktivistin Tara Houska in Interviews immer wieder. Sie gehört der Couchiching First Nation an, deren Reservat an der Grenze zwischen Kanada und den USA liegt – ganz in der Nähe großer Pipelines. Seit einigen Jahren schon steht sie an der Spitze des Kampfes gegen deren Ausbau: „Die Stimme von indigenen Völkern wird gerne überhört. Wir müssen kreativ sein und manchmal auch laut werden, um Gehör zu finden“, sagt sie.