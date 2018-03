„Duracell-Marcel“ hat seine Akkus wieder geladen

Auch wenn derzeit arktische Temperaturen herrschen, soll es am Wochenende in Kranjska Gora frühlingshaft werden. Womit die Hangbefahrung am Freitag wohl flachfällt – und Hirscher eine Nacht mehr daheim verbringen kann. Nach drei Wochen in Südkorea hat er ohnehin Schlaf-Aufholbedarf: „Dort habe ich in der Nacht dauernd den Hotel-Lift gehört. Zu Hause habe ich keinen Aufzug neben meinen Ohren. Herrlich!“