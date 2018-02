Salzburg: Primar soll Ärztin attackiert haben

Auch innerhalb der SALK wurden disziplinarische Schritte eingeleitet. Klinikchef Prof. Dr. Paul Sungler lässt die Vorwürfe aktuell untersuchen, der beschuldigte Mediziner ist allerdings nicht sofort suspendiert – wie anfänglich noch vonseiten der Landesregierung gegenüber der „Krone“ behauptet wurde –, sondern lediglich einige Tage dienstfrei gestellt worden. Demnach darf er schon am Montag wieder an seinen Arbeitsplatz zurückkehren, die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an.