Lindsey Vonns letzter Goldtraum bei Olympia

Korea – und Enttäuschungen. Lindsey Vonn hat's nicht leicht im fernen Land. Erst brachte ihr der Aufruf in den sozialen Medien nach einem Date am Valentinstag nicht das richtige Ergebnis ("Mir hat die Romantik gefehlt"), dann fuhr sie im Super-G nach Fehler im unteren Teil am Olympia-Podest vorbei.