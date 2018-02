Iran: Flugzeug mit 66 Insassen zerschellt an Berg

Absturzstelle in schwer zugänglichem Gebiet

Die iranischen Behörden hatte nach dem Absturz alle Rettungskräfte in Alarmbereitschaft versetzt, wie der Chef des Katastrophenschutzes, Pirhossein Kuliwand, sagte. Weil die Absturzstelle in einem schwer zugänglichen Gebiet in den Bergen liegt, wurde auch ein Hubschrauber losgeschickt. Er konnte wegen schlechten Wetters aber nicht landen. Die Hilfsorganisation Roter Halbmond schickte zwölf Bergungsteams in die Region. Diese und weitere Suchtrupps versuchten den Angaben zufolge, die Absturzstelle über Straßen zu erreichen.