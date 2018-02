1:6! Debakel für Österreich gegen Lettland

Österreich hat sein Auftaktspiel bei der Euro Ice Hockey Challenge in Dänemark gegen Lettland mit 1:6 (1:2,0:1,0:3) verloren. Den einzigen Treffer der Mannschaft von Teamchef Roger Bader erzielte in Herning Alexander Cijan in der 9. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Das Parallelspiel in der Gruppe gewann Gastgeber Dänemark gegen Frankreich mit 4:2.