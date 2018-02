Gold für Shiffrin! ÖSV-Damen chancenlos

US-Skistar Mikaela Shiffrin hat gleich im ersten Olympia-Rennen in Südkorea Gold geholt. Die 22-Jährige gewann am Donnerstag den Riesentorlauf in Yongpyong vor der Norwegerin Ragnhild Mowinckel (+0,39 Sek.) sowie Federica Brignone aus Italien (0,46). Für Shiffrin ist es die zweite Goldmedaille nach jener in ihrer Paradedisziplin Slalom vor vier Jahren in Sotschi. Die ÖSV-Damen waren an diesem Donnerstag chancenlos.