Nach Baustopp: Zweiter Anlauf für Stromautobahn

Nach gut zwei Jahren Zwangspause wurden am Mittwoch die Arbeiten an der umstrittenen 220/110-kV-Leitung von Fürnitz nach Landskron fortgesetzt – in schwindelerregender Höhe und mit Hilfe eines Hubschraubers. Damit soll die Stromversorgung für den Großraum Villach bis Ende 2020 sichergestellt sein.