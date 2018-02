Anna Veith: „Mache das nicht für Medaillen“

Weil’s für die „neue Anna“ aber nicht mehr so um Edelmetall und Pokale geht, würde selbst der historische Gold-Gewinn am Samstag (noch nie eine Titelverteidigung) nichts an Veiths Lebensplanung ändern: „Ich mach’ weiter. Jetzt bin ich gerade zurückgekommen, jetzt will nicht gleich wieder aufhören. Logisch: Ewig wird meine Karriere nicht mehr gehen, aber ein bisschen will ich das Skifahrer-Leben schon noch genießen. Ich weiß: Ich werde es spüren, wenn es vorbei ist.“