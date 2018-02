Deutsche Dahlmeier holt ihr erstes Olympia-Gold

Schon in den bisherigen fünf Saisonsprints war Hauser nie besser als 24. gewesen. Die vier "Fahrkarten" waren aber die weitaus schlechteste Ausbeute der ansonsten sicheren Schützin in diesem Winter - und das ausgerechnet beim Saisonhöhepunkt. Zum Weltcup-Auftakt in Östersund hatte sie an der Seite von Simon Eder noch eine Single-Mixed-Staffel gewonnen. Hausers Vorbereitung im Sommer war von schweren Verletzungen ihres Bruders und ihrer Mutter beeinträchtigt gewesen. Im Gegensatz zu ihren Kolleginnen muss sie nun am Montag im zweiten Olympia-Bewerb zuschauen. Innerhofer geht mit 1:45,3 Minuten, Zdouc mit 2:14,8 Minuten Rückstand auf Dahlmeier in die Loipe. Die deutsche Biathlon-Königin kann es nun entspannter angehen. Dahlmeier: "Ich freue mich auf alles, was noch kommt."