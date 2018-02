Slopestyle-Schock: Weltmeisterin schwer gestürzt!

Die 21-Jährige sei bei Bewusstsein, stehe aber nach einem Krankenhaus-Besuch unter Beobachtung, teilte Kanadas Verband am Freitag mit. Nähere Informationen zu ihren Verletzungen waren vorerst nicht bekannt. Blouin hat in ihrer Karriere bisher zwei Podestränge im Slopestyle-Weltcup erreicht. Bei den Snowboard-Weltmeisterschaften 2017 in Sierra Nevada holte sie die Goldmedaille im Slopestyle.