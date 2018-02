1. Coutinho-Tor! Barca zum 5. Mal im Cup-Finale

Der FC Barcelona steht zum fünften Mal in Folge im spanischen Cup-Finale. Der Titelverteidiger feierte am Donnerstag im Semifinal-Rückspiel einen 2:0-Auswärtssieg gegen Valencia und zog mit dem Gesamtscore von 3:0 ins Endspiel am 21. April gegen den FC Sevilla ein, wo es für den Rekordsieger dieses Bewerbs um die vierte Cup-Trophäe in Folge geht. Alle Tore und Highlights vom Spiel sehen Sie im Video oben.