Betrunkener geht nach Fluchtversuch auf Beamte los

Mit einem alkoholisierten und überaus wehrhaften 36-Jährigen hat es die Polizei in der Nacht auf Mittwoch zu tun bekommen, als der Mann, geboren in Bangladesch, in St. Kanzian am Kärntner Klopeiner See auf seine Familie losging und seiner 33 Jahre alten Freundin dabei leichte Verletzungen zufügte. Als der Verdächtige von der Exekutive gefasst und zur Polizeiinspektion gebracht wurde, riss er sich plötzlich los und rannte davon …