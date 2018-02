Schockierende Enthüllung von Reese Witherspoon

Man merkt es der lebensfrohen und selbstbewussten Hollywood-Darstellerin heute nicht an, doch früher litt Reese Witherspoon psychisch sehr stark unter ihrem Partner. Auf die Frage, was die schwierigste Herausforderung ihres Lebens war, antwortete die 41-Jährige: "Wahrscheinlich, eine Missbrauchsbeziehung hinter mir gelassen zu haben. Eine Grenze wurde überschritten und mein Gehirn ist einfach umgeswitcht. Ich wusste, dass es sehr schwierig sein würde, aber ich konnte einfach nicht mehr so weitermachen. Aber es war tiefgreifend und ich war jung."