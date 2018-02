Amerikanerin lehnt Jackpot von 560 Mio. Dollar ab

Schutz vor Betrug und Amtsmissbrauch

Doch einfach so wollte die Gewinnerin auch nicht auf das Geld verzichten und zog vor Gericht. Dieses wollte allerdings keine Ausnahme machen – diese Entscheidung wurde auch vom Justizminister von New Hampshire bestätigt. Die Veröffentlichung der persönlichen Daten diene dem Schutz gegen Betrug und Amtsmissbrauch. Die Lotterie nutzt diese Bestimmung freilich auch für Werbezwecke: Denn was ist verlockender für potenzielle Lotterie-Teilnehmer, als wenn glückliche Gewinner mit einem riesigen Scheck in der Hand aus der Zeitung strahlen?