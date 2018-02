Marach/Oswald fixieren Davis-Cup-Aufstieg

Am Freitag hatten Gerald Melzer und Dominic Thiem im Einzel gepunktet. Am 6./7. April geht es nun in Russland um den Einzug ins Play-off. Für Australian-Open-Sieger Marach war das 6:3, 7:6 (5) gegen den für Sergej Betow nominierten Ilja Iwaschka sowie Andrej Wasilewski sein 22. Sieg in Folge, in der ATP-Statistik nur durch eine W.o.-Niederlage Ende Oktober im Wien-Halbfinale unterbrochen. "So eine Serie ist wie im Märchen", sagte der Steirer. Ist er sonst an der Seite des Kroaten Mate Pavic erfolgreich, passte es diesmal wieder mit Oswald. Die beiden hatten im Juli den Gstaad-Titel geholt.