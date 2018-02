Zwei Hundertstel! Vonn gewinnt Krimi in Garmisch

In einer praktisch fehlerfreien Fahrt markierte Vonn in 1:12,84 Minute Bestzeit. Damit hängte sie Goggia um Haaresbreite ab. "Das ist sehr wichtig für mich, vor Olympia in so einer guten Form zu sein. Garmisch ist ein super Ort für mich. Es ist wunderschön. Aber kann nicht so feiern, weil Jackie Wiles verletzt ist (siehe unten). Es ist schwer für unser Team. Es war heute knapp, voriges Jahr hat Sofia mich einmal um 3 Hundertstel geschlagen. Es ist cool, wenn wir uns duellieren, das macht Spaß", freute sich Vonn.