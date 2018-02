Olympia-Aus für Wiles nach Sturz in Garmisch

Die in der ersten Garmisch-Abfahrt am Samstag gestürzte Ski-Rennläuferin Jacqueline Wiles hat sich schwere Verletzungen zugezogen und fällt für die Olympischen Spiele in Südkorea aus. Die 25-jährige US-Amerikanerin erlitt laut Informationen des Ärzteteams in Garmisch-Partenkirchen einen Kreuzbandriss, einen Wadenbeinbruch und einen Bruch des Schienbeinkopfes.