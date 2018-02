Nach Explosionen noch ein Opfer in Lebensgefahr

Nach den Explosionen auf einer Schießanlage in Desselbrunn in Oberösterreich kämpft eines der beiden schwerst verletzten Opfer im AKH Wien noch um sein Leben. Der 50-Jährige war mit schweren Brandwunden per Hubschrauber ins Spital geflogen worden. Der Zustand seines 62-jährigen Bekannten - er war ins Krankenhaus nach Salzburg gebracht worden - sei mittlerweile stabil, hieß es.