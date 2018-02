Lindseys Plan: Gold, dann Rekord und dann ein Mann

Diese beiden Ziele werde sie mit aller Kraft verfolgen. "Im Moment bin ich nur auf diese Medaille in Südkorea fokussiert. Danach werde ich an den Rekord denken", verriet Vonn, die vor den Rennen in Garmisch-Partenkirchen bei 79 Weltcup-Erfolgen stand. Für den Sport müsse auch die Liebe leiden. Ihre jüngste Beziehung mit dem American-Football-Trainer Kenan Smith war unlängst in die Brüche gegangen.