NASA fotografiert Vorbeiflug der ISS am Mond

Gemacht hat Ingalls die Aufnahme am 30. Jänner von Alexandria im US-Bundesstaat Virgina aus, bevor ein Super-Blauer-Blutmond in den Erdschatten eintrat und in Nordamerika, im Nahen Osten, Russland, Südasien und Australien eine totale Mondfinsernis zu beobachten war. Trotz kurzer Belichtungszeit gelang es ihm, die rund 400 Kilometer entfernte ISS trotz ihrer hohen Geschwindigkeit abzubilden.