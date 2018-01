Herzrhythmusstörungen! So lange fällt Strasser aus

Zur Erinnerung: In der Halbzeitpause des Auswärtsspiels beim SV Darmstadt am 24. Jänner war Strasser aus gesundheitlichen Gründen in ein Krankenhaus gebracht und die Partie daraufhin abgebrochen worden. "Das ist eine schwierige Situation für mich. Ich würde am liebsten schon heute wieder trainieren, aber ich muss auf die Ärzte hören und akzeptieren, dass dies derzeit nicht vernünftig ist", sagte Strasser in einer Klub-Aussendung.