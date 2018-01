Wien: Pflegeheim wirft GIS-Schuldeneintreiber raus

So umstritten der Zwangsgebührenmoloch ORF sein Programm gestaltet, so zweifelhaft sind auch die Methoden des Gebühren Info Services (GIS). Bei einer 83-Jährigen im Liesinger Pflegeheim in Wien wollte ein Inkassomitarbeiter 864 Euro Schulden eintreiben. Nur: Die Frau hatte ein Guthaben.