97. Jägerball: Fröhliche Pirsch auf dem Parkett

„In Not geratenen Menschen aus dem Jagdwesen dann helfen zu können, wenn es am notwendigsten ist, darin sieht der Verein vom Grünen Kreuz eine seiner Hauptaufgaben“, so Präsident Leo Nagy. Und wenn’s der nicht weiß, wer dann? Schließlich ist er seit Jahren das Aushängeschild des Jägerballs – Montag in seiner mittlerweile 97. Auflage.