USA: Vier Tote nach Schüssen an Autowaschanlage

Die Schüsse waren gegen drei Uhr am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) gefallen. Dem Sender WPXI zufolge wurden jeweils zwei Tote mit Schusswunden in zwei Autos an der Waschanlage in Melcroft entdeckt. Bei den Opfern handle es sich um zwei Männer und zwei Frauen, eine fünfte Person sei mit leichten Verletzungen davongekommen, hieß es.