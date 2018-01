55. Weltcupsieg! Hirscher überholt Legende Maier

Hirscher (im Video oben sehen Sie das krone.tv-Interview mit ihm in Kitzbühel) sicherte sich zum ersten Mal in seiner Karriere zehn Weltcupsiege in einer Saison. Im Riesentorlauf war es bereits der vierte Saisonsieg im fünften Rennen. "Es war sehr anstrengend, aber supercool. Manuel ist heute auch noch am Podium, das freut mich sehr", sagte der 28-Jährige nach dem Rennen. "Ich bin happy, aber überrascht, dass es so gut rennt nach dem Knöchelbruch." Im Gesamtweltcup ist Hirscher klar auf Kurs zur siebten Kristallkugel in Folge. Er hat nun 224 Punkte Vorsprung auf Henrik Kristoffersen.