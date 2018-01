Massenrauferei in Traun: Bissattacke gegen Polizei

Die Rauferei zwischen zehn Personen war Freitagabend gegen 19.40 Uhr aus dem Ruder gelaufen, zwei Polizeistreifen sowie einer Streife der Bereitschaftseinheit, deren Existenz gerade noch einmal um zwei Monate verlängert worden ist, rückten zum Tatort, einer Wohnung in Traun, an. Drei Verdächtige waren noch in der Wohnung, darunter zwei, gegen die wegen Aufenthaltsverbots ein Festnahmeauftrag bestand. Die teils alkoholisierten Verdächtigen gingen sofort auf die Beamten los, vor allem verhielt sich die Mutter von zwei der Raufer besonders aggressiv: Sie bedrohte die Beamten mit dem Umbringen und versuchte, einen der Polizisten zu beißen.