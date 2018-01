Bei Streiterei mehrere Schüsse abgefeuert

Filmreife Szene am Donnerstag Abend vor einem Wettlokal in Kufstein! Ein Einheimischer, ein Deutscher und drei Türken kriegten sich aus bisher noch unbekannter Ursache mit vier Mazedoniern in die Haare. Plötzlich zückte ein Türke (28) eine Pistole und feuerte damit mehrere Schüsse ab. Es waren Platzpatronen.