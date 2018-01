Paukenschlag! Sky zeigt keine Formel 1 mehr!

Ein Teil der Partien der Champions League laufe von der kommenden Saison an beim Streaming-Dienst DAZN. Den Vertrag mit der Formel 1 habe Sky nicht verlängert, sagte Vorstandschef Carsten Schmidt: "Wir werden die Formel 1 nicht mehr weiter ausstrahlen ab dieser Saison." Die Rennen werden bis 2020 in Österreich vom ORF und in Deutschland von RTL im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt.