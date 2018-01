So eine volle Baustelle haben Sie noch nie gesehen

1500 chinesische Bauarbeiter haben in weniger als neun Stunden eine neue Bahnstrecke gebaut. Die Arbeiter verbanden in der Stadt Longyan im Süden des Landes drei wichtige Bahnlinien zu einer neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke und installierten Eisenbahnsignale sowie ein System für die Verkehrsüberwachung. Der Startschuss fiel am 19. Jänner um 18.30 Uhr, um 3 Uhr morgens am nächsten Tag waren die Arbeiten an der Bahnstation beendet.