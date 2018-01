Babyglück in Tirol: Zwei Geburten im Rettungswagen

Schauplatz 2 – Aldrans: Auch bei der 36-jährigen Patricia setzten plötzlich die Wehen ein, ihr Mann wollte sie in die Uniklinik Innsbruck bringen. Doch in diesem Fall war es die kleine Anna, die etwas dagegen hatte. „Der Mann rief uns von einem Parkplatz in Aldrans aus an. Als wir dort ankamen, war die Geburt schon in vollem Gange“, so Czappek. Nur wenige Minuten später, um 22.29 Uhr, kam Anna im Fahrzeug ihrer Eltern auf die Welt. Beim Besuch der Sanitäter Martin Utano und Florian Höck war die Freude bei allen sehr groß.