Verwirrter Pariasek macht Strache zum Karl-Heinz!

Denn zum Auftakt der Feier zur Verabschiedung des rot-weiß-roten Olympiateams in der Wiener Hofburg begrüßte er den in Österreich eigentlich durchaus nicht unbekannten Heinz-Christian Strache kurzerhand als Karl-Heinz Strache. Der in der neuen Regierung als Vizekanzler und Sportminister fungierende Strache nahm’s dem ORF-Mann aber offensichtlich nicht krumm und spendete dennoch Applaus.