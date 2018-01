Van der Bellen verabschiedet Hirscher und Co.

Karl Stoss, Präsident des Österreichischen Olympischen Komitees (ÖOC), sprach in Anwesenheit der Sportler und Betreuer, darunter Ski-Superstar Marcel Hirscher, die Gelöbnisformel für die am 9. Februar beginnenden Winterspiele. Stoss kündigte auch zahlreiche Unterstützung vor Ort an. Ein seit 20 Jahren in Österreich lebender Herr Park habe einen "österreichisch-südkoreanischen Fanclub organisiert und mehr als 900 Tickets gekauft", erzählte der ÖOC-Präsident.