„Franco-Ära“ – Aufregung um Pariasek-Sager

"Die Franco-Ära hat in Spanien begonnen" - mit diesen Worten moderierte ORF-Star Rainer Pariasek in "Sport am Sonntag" einen Beitrag über das erste ÖFB-Team-Trainingslager unter dem neuen Teamchef Franco Foda in Marbella an. Eine gewagte Anmoderation freilich, die da und dort als Skandal gewertet wird.