„Sparen nicht an der Kunst“

Gestiegene Besucherzahlen in Oper, Schauspielhaus, Next Liberty und den Spielstätten Graz sowie zahlreiche Auszeichnungen für Produktionen und Akteure zeugen von einer erfolgreichen Saison 2016/2017. Der Unternehmensbericht, den Holding-Chef Bernhard Rinner den Eigentümervertretern von Stadt und Land vorlegt, kann sich also sehen lassen. Er rechtfertigt auch die 41 Millionen Euro an Subvention (71 Prozent des Gesamtbudgets), die den Bühnen den Betrieb ermöglichen. Und auch ein Rechenbeispiel hat Rinner dazu: Opernkarten in der ersten Kategorie würden ohne die Förderungen statt 58 stolze 156 Euro kosten. Was sich wohl negativ auf die Besucherzahlen auswirken würde.