„Three Billboards“ räumt bei SAG-Awards ab

Weitere SAG-Trophäen gewannen Gary Oldman für seine Hauptrolle als Winston Churchill in "Darkest Hour" ("Die Dunkelste Stunde") und Allison Janney für ihre Nebenrolle in "I, Tonya". In der Fernsehsparte gewannen vor allem die Serien "Big Little Lies", "This Is Us" und "Veep". Die SAG-Awards wurden bereits zum 24. Mal verliehen.