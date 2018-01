Toter Vater: Tragische Story von Kitz-Held Dreßen!

Zwei Podestplätze hatte Thomas Dreßen vor seinem Sensationssieg in Kitzbühel erobert. Bis auf ein paar Ski-Fans war der Deutsche aber noch keinem so richtig ein Begriff. Jetzt ist alles anders: Am Sonntag war er der wichtigste Mann der Ski-Welt, gewann den Abfahrtsklassiker auf der Streif. Im Ziel riss er sofort seine Arme in die Luft und jubelte in Richtung Himmel.