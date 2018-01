Ansgar Brinkmann will Sex mit Kattia Vides!

Gerade erst im australischen Dschungel gelandet, geht es bei den Campern der aktuellen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" heiß her - zumindest bei Ex-Kicker Ansgar Brinkmann. Der kann nämlich seit dem Abflug nach Down Under nur an eines denken: Sex mit Ex-"Bachelor"-Babe Kattia Vides. Ob da in den nächsten zwei Wochen was geht?