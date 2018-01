Nordsee-Team „fischte“ 60.000 Euro aus Kassa

Eines vorweg: Der Filialleiter und sein Stellvertreter sollen nichts von den Tätigkeiten der zwölfköpfigen Mannschaft in der Nordsee-Filiale gewusst haben. Vielmehr bekamen Abwäscher Wind von gewissen Unregelmäßigkeiten im Betrieb. Dem Vernehmen nach sollen Rechnungen falsch boniert, in Stoßzeiten erst gar keine ausgestellt worden sein. Der eine oder andere Bargeldschein landete unter dem Verkaufstisch statt in der Registrierkasse – so zumindest der Vorwurf.