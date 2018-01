Harte Kritik an Streif: FIS entschärft Sprünge!

Die von den Athleten gewünschten Anpassungen der bei hohem Luftstand zu weit gehenden Sprünge in die Mausefalle und Alte Schneide auf der Streif wurden vorgenommen. "Wir haben reagiert", sagte Markus Waldner, der Chef-Renndirektor des Ski-Weltverbandes (FIS). Laut seinem Kollegen Hannes Trinkl seien auch weitere Adaptierungen auf der Weltcup-Abfahrtstrecke in Kitzbühel vorgenommen worden. Man möchte schwere Streif-Stürze wie in den vergangenen Jahren (Video oben) verhindern!