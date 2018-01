Ausländerwahlrecht: Schieder unter Beschuss

"Wer zehn Jahre in Wien ist, soll mitbestimmen"

Tatsache ist: Ein Fixstarter in Schieders Team, so er das Rennen macht, ist Integrationsstadtrat Jürgen Czernohorszky. Der sagte im Oktober zur "Krone": "Für mehr Demokratie zu kämpfen, liegt in der DNA der Sozialdemokratie. Wer etwa zehn Jahre in Wien ist, soll mitbestimmen dürfen."