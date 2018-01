Ulbing und Kislinger Sechste im Parallel-Slalom

Die ÖSV-Snowboarder haben beim Weltcup-Parallelslalom in Bad Gastein am Freitag die Podestplätze verpasst. Das Halbfinale ging ohne österreichische Beteiligung in Szene, nachdem Weltmeisterin Daniela Ulbing (6.), Olympiasiegerin Julia Dujmovits (7.) und Claudia Riegler (8.) bzw. Sebastian Kislinger (6.) und Alexander Payer (8.) jeweils in der Runde der letzten acht ausgeschieden waren.