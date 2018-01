James Franco nutzte Kurs „Sex vor der Kamera“ aus

Die "New York Times" cancelte am Mittwoch ein Diskussionsforum mit Franco und dessen jüngeren Bruder Dave. Das Duo sollte über den gemeinsamen Film "The Disaster Artist" sprechen. Die Begründung der Zeitung: "Das Event sollte eine Filmdiskussion werden. Doch angesichts der Kontroverse nach den neuesten Anschuldigungen, würden wir uns nicht gut dabei fühlen, es stattfinden zu lassen." Franco versuchte die Vorwürfe gegenüber Talkmaster Stephen Colbert zu erklären und sagte: "Die Dinge, die ich über mich gehört habe, stimmen so nicht." Der Golden-Globe-Gewinner versuchte dann aber den Spagat, die Frauen nicht als Lügnerinnen dazustellen: "Natürlich unterstütze ich alle, die solche Art von Vorwürfe vorbringen, weil sie so lange keine Stimme hatten. Ich will sie in keiner Weise zum Schweigen bringen. Es ist eine gute Sache, die ich unterstütze."